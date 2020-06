Studenti del corso serale del Manthoné vincono per l'Italia "Jobs of the Future"

Studenti del corso serale del Manthoné vincono per l'Italia il contest 'Jobs of the Future'. Si tratta di Michael Toro, 17 anni, Carmine Trugli, 17 anni, e Ion Ureche, 19 anni, che hanno ben figurato nel celebre concorso di livello europeo.

L'iniziativa ha incoraggiato i giovani tra 13 e 19 anni a esplorare la loro idea di professioni future e a spiegare perché potrebbero emergere, con l'aiuto di una piattaforma dedicata che prevedeva un'attività ludica suddivisa in 7 fasi.

Questi i progetti dei 3 studenti del corso serale dell’Aterno-Manthoné: