Sono 7 gli studenti del liceo scientifico Galilei di Pescara diplomati con 100 e lode

Sono sette gli studenti del liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara che si sono diplomati con il massimo dei voti ovvero 100 e lode.

Con la lode i sette giovani entrano nell'Olimpo delle eccellenze galileiane.

Questi i nomi dei sette studenti che hanno conseguito il massimo dei voti all'esame di Stato:

Soddisfatto il dirigente scolastico Carlo Cappello:

«Siamo molto soddisfatti di questi risultati: alcuni di questi ragazzi avevano già dato lustro alla nostra scuola. Penso a Mariangela Miccoli, terzo posto alla gara regionale delle Olimpiadi di filosofia, oltre che membro della squadra di debate che è arrivata sesta alle finali nazionali. O a Daniele Dente, elemento centrale da anni della squadra di matematica che ha disputato la nazionale a Cesenatico con ottimi risultati, oltre che vincitore negli scorsi anni di diversi premi di informatica. Per non parlare di Marzia D’Angelo e Soraya Rajabi che sono stati per cinque anni il cuore del nostro giornalino. Sono ragazzi eccezionali, che hanno avuto un percorso costellato di tantissime soddisfazioni e traguardi Alessio Buda, Eugenia De Mattheis e Nikita Fusilli. Merito anche di una scuola, come è il Galilei, che sa valorizzare le eccellenze e sa mantenere viva la scintilla della conoscenza. È sfumata per un soffio la lode a molti alunni che hanno conseguito il 100. A tutti i nostri liceali l’augurio di enormi successi nel futuro percorso che li attende».