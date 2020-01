Studente abruzzese bloccato a Wuhan per il coronavirus [FOTO-VIDEO]

C'è anche uno studente abruzzese di 22 anni tra coloro rimasti bloccati in quarantena a Wuhan per l'epidemia del coronavirus che sta mietendo vittime in Cina.

Si chiama Lorenzo Di Berardino ed è uno studente al quarto anno di Giurisprudenza, dall'Abruzzo ha raggiunto la Cina per frequentare un semestre di studio in un'università di Wuhan.

Oltre a Wuhan, metropoli di undici milioni di abitanti e indicata come focolaio del contagio, la quarantena riguarda anche le vicine Huanggang, Ezhou, Xiantao e infine a Chibi, 120 chilometri più a Sud.

Nessuno può lasciare la città e il trasporto pubblico è stato bloccato, così come i collegamenti verso altre località. Il giovane abruzzese aveva il volo di ritorno verso l'Italia tra soli 4 giorni ma adesso si ritrova bloccato in quarantena e impossibilitato a lasciare la città cinese. Il collega Alberto Berlini di Today.it lo ha raggiunto e intervistato tramite Telegram, uno dei pochi social non censurati. Lorenzo racconta come stia vivendo questi momenti di incertezza e anche di paura: «È impossibile sentirsi al sicuro».

