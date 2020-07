Una struttura da Street Workout e Calisthenics nel parco Morelli a Zanni, la richiesta dei giovani del rione

Una struttura da Street Workout e Calisthenics da installare nel parco Mimmo Morelli nel quartiere Zanni di Pescara.

Questa la richiesta che i giovani del rione rivolgono all'amministrazione comunale.

«Alle varie migliorie decise», scrive un giovane, «tuttavia, vorremmo che si potesse aggiungere una struttura da Street Workout e Calisthenics: questo tipo di attrezzi ginnici, utili e fondamentali per praticare sport all'aria aperta, sono purtroppo terribilmente carenti sul nostro territorio. Se il Comune potesse accogliere la richiesta di noi giovani, ne trarrebbe solo giovamento: oltreché la naturale funzione ginnica, sarebbe un'utile occasione per valorizzare i giovani e promettenti talenti pescaresi che in questo sport si sono fatti conoscere in tutta Italia. Attendiamo fiduciosi una risposta positiva di questa amministrazione e del supporto della cittadinanza in questa nostra piccola battaglia».