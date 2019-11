Striscioni di protesta davanti alle scuole di Pescara contro lo sgombero de "Lo Spaz" [FOTO]

Striscioni di protesta affissi questa mattina, venerdì 8 novembre, davanti alle scuole superiori di Pescara contro lo sgombero dello sPaz.

L'obiettivo della protesta è anche «per tornare a decidere sul futuro delle nostre scuole».

Così spiegano l'iniziativa gli organizzatori che pongono diversi quesiti:

«L'amministrazione comunale ha speso tante parole sul diritto allo studio, ma conosce veramente la situazione delle scuole? Lo sa cosa significa spostare un Liceo Musicale che ha bisogno di 30 aule in un edificio che ne ha solo 15, non insonorizzate e non a norma per una scuola? Lo sa cosa significa dover pagare circa 250 euro di abbonamento per l'autobus per dover andare a scuola? Lo sa cosa significa eliminare l'unico centro di aggregazione giovanile?».