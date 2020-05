Niente acqua in centro a Pescara e lungo la riviera nord per lavori: le strade interessate e gli orari

Niente acqua in centro a Pescara e nella zona nord della città giovedì 14 maggio. Lo ha comunicato il Comune, a seguito della nota inviata dall'Aca che eseguirà una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulla linea Pescara Nord con la sostituzione delle saracinesche.

L'erogazione idrica sarà interrotta dalle 9 alle 21. L'area in cui non sarà disponibile l'acqua è molto estesa, e comprende il quadrilatero che va a nord dal confine con Montesilvano, la riviera nord, via Caravaggio, via dell'Emigrante e via Ferrari fino al fiume Pescara, comprendendo dunque anche il centro della città.

Al termine dei lavori, potrebbero verificarsi cali di pressione nelle ore successive fa sapere l'Aca mentre a nord,si potranno verificare anche qui dei cali di pressione nelle strade dove non è previsto direttamente l'intervento.