Strade chiuse e divieti il 23 settembre per il Trofeo Matteotti

Tutto pronto a Pescara per la 71esima edizione del Trofeo Matteotti di ciclismo che si disputerà lungo le strade del capoluogo adriatico e Montesilvano domenica prossima, 23 settembre.

La gara ciclistica, organizzata dalla U.C. Fernando Perna alla quale parteciperanno centinaia di atleti, è prevista dalle ore 10 alle 16:30 con ritrovo alle 8:30 in piazza della Rinascita.

Questo il programma della manifestazione sportiva:

ore 8:30 piazza della Rinascita per le operazioni preliminari;

ore 10:30 raduno dei partecipanti;

ore 10:45 appello e incolonnamento;

ore 11 sfilata della carovana sul seguente percorso cittadino: da piazza della Rinascita, piazza 1° Maggio, viale della Riviera Nord, via Cavour, via A. Diaz, via Cadorna, piazza Duca degli Abruzzi;

ore 11:15 partenza ufficiale della gara con arrivo in piazza Duca degli Abruzzi alle 16:30 circa.

Questo il percorso di gara: piazza Duca degli Abruzzi, viale Bovio, via Da Vinci, via Del Santuario, largo Madonna dei Sette Dolori, via Tiberi, strada Colle di Mezzo, strada Pandolfi, via di Sotto, bivio Colle Caprino, fosso Mazzocco, bivio Montesilvano Colle, strada Provinciale per Santa Filomena, Santa Filomena, via Nazionle Adriatica Nord, piazza Duca degli Abruzzi. Circuito da ripetere 13 volte per un totale di 195 chilometri con arrivo alle ore 16:30 circa.

Questi invece i divieti previsti a Pescara da un'ordinanza firmata dal sindaco Marco Alessandrini:

divieto di transito dalle ore 10:30 alle ore 11:30 di domenica 23 settembre in viale della Riviera Nord nel tratto compreso tra largo Mediterraneo e l’incrocio con Via Cavour, via Cavour, via A. Diaz e via Cadorna;

divieto di transito, di sosta e di fermata domenica 23 settembre con rimozione forzata a eccezione dei mezzi al seguito e/o a supporto della manifestazione, dalle ore 6 alle ore 17:30, e comunque fino al termine della manifestazione su entrambi lati, del seguente percorso: piazza Duca degli Abruzzi, viale Bovio, nel tratto compreso tra piazza Duca degli Abruzzi e l'incrocio con via Da Vinci, via Da Vinci, via Del Santuario, nel tratto compreso tra via Da Vinci e largo Madonna dei Sette Dolori, largo Madonna dei Sette Dolori, via Tiberi, strada Colle di Mezzo, nel tratto compreso tra via Tiberi e strada Pandolfi, strada Pandolfi, via di Sotto, nel tratto compreso tra strada Pandolfi e via Colle Scorrano, via Nazionale Adriatica Nord, nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Montesilvano e piazza Duca degli Abruzzi;

divieto di fermata e sosta dei veicoli, a esclusione dei mezzi al seguito dell'organizzazione della manifestazione, in piazza Duca degli Abruzzi (ambo i lati), dalle ore 20 di venerdì 21 settembre fino alle ore 20 di domenica, per consentire le operazioni di allestimento e di smantellamento delle tribune, nella zona di traguardo della manifestazione ciclistica succitata;

divieto di accesso in piazza Duca degli Abruzzi a esclusione dei mezzi al seguito della manifestazione, da via Cavour e da Via Segantini, dalle ore 10 di sabato 22 Settembre fino alle ore 20 di domenica;

divieto di fermata e sosta con rimozione forzata dei veicoli, a esclusione dei mezzi al seguito dell'organizzazione della manifestazione, sull’intera area a parcheggio ubicata in piazza Primo Maggio, sul tratto di viale Regina Margherita compreso tra via De Amicis e piazza della Rinascita, e sul tratto di via Nicola Fabrizi compreso tra piazza della Rinascita e via Parini, dalle ore 6 alle ore 12 di domenica.

Questi invece i divieti previsti a Montesilvano domenica dalle ore 9:30 alle 16 con le seguenti strade interdette alla circolazione: