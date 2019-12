Strade chiuse e divieti a Pescara per il concerto di Capodanno nell'area di risulta: ecco dove parcheggiare

Strade chiuse e divieti a Pescara per i concerti di Capodanno che si svolgeranno nell'area di risulta visto che piazza della Rinascita (piazza Salotto) è occupata dall'attrazione principale delle Luci d'Artista (il Titanic) e dal Dome Theatre (la cupola).

Nel capoluogo adriatico la sera del 31 dicembre è in programma lo spettacolo di Marco Papa e Milo Vallone e la musica del pianista Matthew Lee, anticipati alle ore 9 dal cantante Vemo che nei mesi scorsi ha girato il suo videoclip in città.

Gli spettacoli saranno svolti nello spazio nord dell'area di risulta, quella compresa tra il terminal bus e il G Hotel. Si perderanno circa 300 posti auto.

Per consentire il regolare svolgimento degli eventi è stata predisposta un'ordinanza del Comune per la chiusura di alcune strade e per alcuni divieti.

Questo, nel dettaglio, quanto previsto dal provvedimento comunale, dalle ore 6 del 31 dicembre fino alle ore 6 del 2 gennaio e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata (a eccezione dei mezzi di supporto della manifestazione) sulla parte di area di risulta compresa tra il terminal bus e l'area di pertinenza del "G Hotel";

divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto di via Bassani Pavone compreso tra via Michelangelo e il sottopasso lato sud della stazione ferroviaria, in entrambe le direzioni, compresa l'area di parcheggio prospiciente il lato mare;

divieto di transito nel sottopasso ferroviario lato nord della stazione ferroviaria;

divieto di sosta e di fermatacon rimozione forzata nel sottopasso ferroviario lato sud della stazione ferroviaria;

divieto di transito, di sosta e di fermata con romozione forzata nel tratto di corso Vittorio Emanuele II compreso tra la rotatoria in via Michelangelo e l'incrocio con via Genova;

divieto di uscita in piazza della Repubblica per i mezzi che utilizzeranno la restante parte dell'area di risulta;

transito e sosta consentiti nel tratto della strada parco compreso tra via Muzii e via Cavour.

