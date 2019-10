Strade chiuse e divieti a Pescara per la Maratona Dannunziana

Strade chiuse e divieti a Pescara per lo svolgimento dell'edizione 2019 della Maratona Dannunziana che si svolgerà domenica 20 ottobre.

Per consentire il regolare svolgimento dell'evento podistico il Comune di Pescara ha emesso un'ordinanza che prevede modifiche alla viabilità.

Questo, nel dettaglio, quanto previsto dall'ordinanza per domenica 20 ottobre dalle ore 6 alle 15:

in corso Umberto I e in piazza della Rinascita ( piazza Salotto ), autorizzato l’accesso e la sosta veicolare in tali aree a tutti i mezzi a supporto della manifestazione, a partire dalle ore 15 di sabato 19 Ottobre per montaggio stand, gazebo e quant’altro, fino alle ore 18 di domenica 20 Ottobre e comunque fino al termine della manifestazione; vietata la sosta dei suddetti mezzi a supporto della manifestazione, nel tratto di strada indicato, dopo un ragionevole lasso di tempo concesso per lo scarico e montaggio degli espositori e/o merci;

e in ( ), autorizzato l’accesso e la sosta veicolare in tali aree a tutti i mezzi a supporto della manifestazione, a partire dalle ore 15 di sabato 19 Ottobre per montaggio stand, gazebo e quant’altro, fino alle ore 18 di domenica 20 Ottobre e comunque fino al termine della manifestazione; vietata la sosta dei suddetti mezzi a supporto della manifestazione, nel tratto di strada indicato, dopo un ragionevole lasso di tempo concesso per lo scarico e montaggio degli espositori e/o merci; divieto di transito (a eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione e/o di associazioni autorizzate dall’organizzazione della maratona, ai servizi di apri pista e/o fine corsa) sulle suddette strade e/o percorso (con particolare riferimento alla interdizione sul percorso di gara di ogni mezzo di trasporto, compresi cicli e motocicli)*;

istituzione del divieto di fermata e sosta con rimozione forzata sul tratto di viale Regina Margherita che va dall’incrocio con via Mazzini all’incrocio con corso Umberto I;

divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su lato mare del tratto di lungomare Matteotti che va dall’incrocio con Vva Paolucci verso nord, per una lunghezza di circa 50 metri lineari in corrispondenza dello scivolo del marciapiede per accesso al Ponte del Mare, ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione della Maratona;

divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su lato mare in via Papa Giovanni XXIII dall’accesso del ponte del mare fino alla rotatoria posta in corrispondenza dell’incrocio con Viale Vespucci;

divieto di fermata e sosta con rimozione forzata nel tratto di via Papa Giovanni XXIII compreso tra piazza Le Laudi e l’intersezione con via De Titta;

divieto di fermata e sosta con rimozione forzata sul lato sud del tratto di Via L. Muzii compreso tra Viale della Riviera Nord e l’incrocio con Viale R. Margherita;

spegnimento telecamera varco della Ztl ubicata in via Umbria / via Trieste dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

* questo il percorso della gara: h 9:15 Partenza via Nicola Fabrizi altezza P.za della Rinascita (direzione sud) / via Ugo Foscolo / Lungomare Matteotti (direzione sud) / attraversamento Ponte del Mare / Lungomare Papa Giovanni XXIII / viale Primo Vere / viale Alcione fino all’altezza del civ. 182 (dopo via delle Nereidi, prima di via delle Napee Comune di Francavilla al Mare) Giro di boa (svolta verso Nord) viale Alcione / viale Primo Vere / Lungomare Papa Giovanni XXIII / Lungomare Cristoforo Colombo / attraversamento Ponte del Mare / h 9:50 – 10:40 Lungomare G. Matteotti (direzione Nord) / viale della Riviera / viale A. Moro / (prima di via Taro tra gli stabilimenti balneari “Brigantino” e “Voglia di Mare”) / Giro di boa ( svolta verso sud) / viale A. Moro / viale della Riviera / via L. Muzii (per il tratto compreso tra Pag. 2/ 4 l’incrocio con Viale della Riviera e l’intersezione con viale R. Margherita) / via Regina Margherita P.za della Rinascita / h 10:20 – 12:15 Arrivo Mezza Maratona;