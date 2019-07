Strade chiuse e divieti per la festa di Sant'Andrea

Strade chiuse e divieti a Pescara nella zona del lungofiume nord per la festa di Sant'Andrea.

Per consentire sia l'installazione delle giostre che per lo svolgimento dei festeggiamenti è stata predisposta un'apposita ordinanza.

Questo quanto previsto dall'ordinanza a partire da domani, venerdì 26 (da mezzogiorno a mezzanotte), fino a lunedì 29 luglio (tutti i giorni dalle ore 8 alle 3 di notte):

istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata, a eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola, in:

via R. Paolucci (compreso l’area golenale adibita a parcheggio);

(compreso l’area golenale adibita a parcheggio); lungomare G. Matteotti (da via Paolucci fino all’intersezione con via Manzoni );

(da via Paolucci fino all’intersezione con ); via G. Verdi ;

; Via G. Puccini (da via R. Paolucci a via B. Buozzi );

(da via R. Paolucci a ); via Manzoni dall’incrocio con via Don Minzoni fino a lungomare Matteotti , a parcheggio (area ex Fea) pieno, il divieto di transito viene traslato fino all’incrocio con via Beccaria ;

dall’incrocio con fino a , a parcheggio (area ex Fea) pieno, il divieto di transito viene traslato fino all’incrocio con ; lungofiume dei Poeti (dalla rotatoria di via Paolucci fino alla rotatoria del Ponte Flaiano );

(dalla rotatoria di via Paolucci fino alla rotatoria del ); via Gobetti (dalla rotatoria di via Paolucci fino all’incrocio con via Lazio );

(dalla rotatoria di via Paolucci fino all’incrocio con ); tratto direzione mare di via Paolucci da piazza Italia fino al mare, nonché dal ponte Risorgimento fino all’incontro con il precedente tratto;

fino al mare, nonché dal fino all’incontro con il precedente tratto; rampa di uscita dall’asse attrezzato direzione via Paolucci.