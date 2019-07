Strade chiuse e divieti a Porta Nuova per la festa di San Cetteo

Modifiche alla viabilità con strade chiuse e divieti nella zona di Porta Nuova a Pescara per la festa di San Cetteo in programma da sabato 6 a lunedì 8 luglio.

A stabilire le modifiche è un'ordinanza predisposta dal Comune per consentire il regolare svolgimento dell'evento in onore del santo patrono della città.

Questo nel dettaglio, quanto previsto dal provvedimento emesso dagli uffici comunali per le giornate di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 luglio:

Istituzione del divieto di transito, di sosta e fermata con rimozione forzata nella fascia oraria compresa tra le ore 16 e le ore 24 (e comunque fino al termine della manifestazione) di ogni giorno

nel tratto di viale Gabriele d’Annunzio compreso tra via dei Bastioni e via Italica ,

compreso tra e , nel tratto di via Vittoria Colonna compreso tra via dei Marsi e via Orazio ;

compreso tra e ; nel tratto di via Orazio compreso tra via Conte di Ruvo e via Vittoria Colonna ;

compreso tra via Conte di Ruvo e ; nel tratto di via Arnaldo Da Brescia compreso tra via Italica e via Vittoria Colonna;

compreso tra e via Vittoria Colonna; nel tratto di via Conte di Ruvo compreso tra via dei Marsi e via Orazio ,

compreso tra e , sull’intero tracciato di via Monti.

Invece a partire da oggi, giovedì 4, fino a mercoledì 10 luglio, per allestimento e successivo smontaggio del luna park, saranno previste le seguenti chiusure e/o limitazioni al traffico veicolare:

istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata in piazza Emilio Alessandrini, nella parte retrostante l’ex tribunale dalle ore 24 di giovedì 4 luglio alle 24 di mercoledì 10 luglio.