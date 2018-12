Strade chiuse e divieti a Pescara per il concerto del 31 dicembre di J-Ax

Pescara è pronta a vivere l'ultimo giorno di questo 2018 con il concerto nell'area di risulta del rapper J-Ax.

Per consentire il regolamento svolgimento dell'evento musicale, il sindaco Marco Alessandrini ha firmato un'apposita ordinanza per divieti e chiusure al traffico di strade.

Nel dettaglio, questo quanto previsto nel documento del primo cittadino, con valore dalle ore 8 del 31 dicembre alle ore 6 dell'1 gennaio 2019 (e comunque fino al termine della manifestazione):

divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata (a eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione) nell’area a parcheggio prospiciente il lato mare di via Bassani Pavone , nel terminal bus, nel parcheggio nord e nel parcheggio centrale dell’area di risulta a confine con il terminal bus dei mezzi urbani ed extraurbani;

divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata e istituzione del senso unico di marcia, direzione mare-monti, nel tratto di via Michelangelo compreso tra la rotatoria su corso Vittorio Emanuele II e via Enzo Ferrari ;

divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata nel tratto di corso Vittorio Emanuele II compreso tra la rotatoria in via Michelangelo e corso Umberto I ;

; isitituzione del parcheggio degli autoveicoli, nel tratto di via Castellamare (Strada Parco) compreso tra via Leopoldo Muzii e il confine con il Comune di Montesilvano, consentendo, nel contempo, il transito sulla stessa arteria viaria, direzione sud-nord.

A completamento di questo sistema di regolamentazione del traffico saranno posizionati sulla sede stradale dei “New Jersey” ovvero dei blocchi in cemento al fine di rallentare la circolazione dei mezzi in ingresso nelle vie sopraindicate che saranno posizionati in queste strade:

via Bassani Pavone, in corrispondenza del sottopasso ferroviario sud;

via Michelangelo, in corrispondenza della immissione della rotatoria via Quarto dei Mille;

via Michelangelo, in corrispondenza della biforcazione direzione mare-monti direzione sud (tale presidio sarà rafforzato dalla presenza di transenne);

corso Vittorio Emanuele II intersezione con Corso Umberto I;

