Strade chiuse e divieti in centro a Pescara per lavori, giorni e orari

Strade chiuse e divieti in centro a Pescara per l'esecuzione di lavori in diverse vie per il ripristino del manto stradale.

A stabilire le limitazioni al traffico è un'ordinanza del Comune.

In particolare i divieti sono previsti da domani, mercoledì 19 a venerdì 21 febbraio dalle ore 7 alle 18.

Viene istituito il divieto di transito (eccetto i residenti), di sosta e di fermata con rimozione forzata per restringimento della carreggiata (a eccezione dei mezzi preposti all’esecuzione delle opere), nei tratti stradali:

via Lucania;

via Pisa;

via Potenza;

via Venezia;

corso Vittorio Emanuele II.

L’impresa esecutrice dei lavori, dovrà garantire ai residenti l’accessibilità alle rispettive proprietà mediante l’istituzione di apposite misure di sicurezza, corridoi di transitabilità pedonale nonché riaperture progressive della strada in relazione all'avanzamento dei lavori.