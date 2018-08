Strada Parco: parte la riqualificazione della pista ciclabile

La Giunta Comunale ha detto sì ai lavori di riqualificazione della pista ciclabile della Strada Parco. L'intervento costerà circa 450 mila euro ed a novembre i lavori saranno appaltati, con la restituzione per la primavera del 2019. Il cantiere permetterà di rendere completamente fruibile in sicurezza, e più attrattiva la pista ciclcabile all'interno della Strada Parco, compreso il tratto pedonale.

Ad illustrare i lavori il vicesindaco Blasioli:

"Da un lato occorre ripristinare la scorrevolezza e regolarità della pista, la cui pavimentazione bituminosa è in diversi usurata, ma soprattutto appianarla dalle numerose e rischiose irregolarità, causate dagli apparati radicali delle piantumazioni esistenti e dagli interventi che nel corso del tempo si sono susseguiti, come la realizzazione di fermate e pensiline che hanno comportato tagli e rattoppi del manto stradale. Non solo scorrevolezza, dunque, ma anche una migliore qualità, attrattività e sicurezza della pista ciclabile. Se nel tratto compreso fra il confine con Montesilvano e via Cavour interverremo solo nei punti malmessi ripristinando la pavimentazione esistente, in quello fra via Cavour e fino al termine della strada parco, circa 5.000 metri quadri, interverremo con il massetto drenante colorato, lo stesso utilizzato per la ciclabile appena inaugurata sul lungomare sud di fronte ai teatri, che sicuramente renderà più scorrevole la pista, ma anche più attraente"

Sarà sistemata l'intera pavimentazione oltre alla realizzazione dei collegamenti della pista ciclabile con gli ingressi delle scuole attraversate dal percorso, ovvero in via Gioberti e in via Milite Ignoto. L'assessore alla mobilità Diodati ha aggiunto: