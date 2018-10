Viabilità, strada Colle Renazzo diventa a senso unico alternato

Strada Colle Renazzo a Pescara diventa a senso unico alternato.

La nuova viabilità sarà attiva a partire da mercoledì 31 ottobre e andrà avanti fino al prossimo 20 novembre.

A farlo sapere è il vice sindaco Antonio Blasioli che aggiunge: “Sarà più agevole accedere in città e anche recarsi al cimitero di san Silvestro, visto il ponte di Ognissanti”.

Il tratto interessato dall'istituzione del senso unico alternato è lo stesso oggetto dei lavori da parte della ditta Roda per Terna che sta eseguendo la posa in opera di un elettrodotto in cavo interrato di alta tensione.

Dunque dall'1 al 20 novembre con il nuovo senso unico alternato sarà possibile accedere più agevolmente in città e verso il colle di San Silvestro.