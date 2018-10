Strada Colle Renazzo chiusa al traffico per lavori per 15 giorni

Strada Colle Renazzo a Pescara chiusa al traffico da oggi, lunedì 15 ottobre.

Transito vietato lunga la via che porta a San Silvestro per l'esecuzione dei lavori Terna per l'interramento del cavidotto proveniente dal Montenegro.

Il tratto interessato dalla chiusura è quello da via San Donato a via Vallelunga, fino al sottopasso della circonvallazione. L'intervento per l'esecuzione dei giunti dei cavi, effettuato dalla ditta Roda, andrà avanti fino alla fine di ottobre.

Dunque chi scende da strada Colle Renazzo potrà svoltare in via Vallelunga, mentre l'incrocio con via San Donato resterà transitabile.

«I nostri uffici», fa sapere il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Blasioli, «si sono sentiti con la ditta che gestisce i lavori per Terna, che ha assicurato la massima celerità e a loro abbiamo chiesto di trasformare il prima possibile il divieto assoluto di transito sul tratto di via Colle Renazzo citato, in senso unico alternato, viabilità che sarà possibile solo tra circa 20 giorni».