Pericolo incidenti, i residenti di strada Colle Falcone chiedono un sopralluogo urgente

Un sopralluogo urgente per verificare lo stato di criticità non solo per il manto stradale non omogeneo ma soprattutto per accertare l'enorme pericolosità della via.

A chiederlo sono i residenti di strada Colle Falcone a Pescara.

Chi vive da quelle parti ha infatti inviato una lettera al vice sindaco Antonio Blasioli e al responsabile viabilità e manutenzione strade.

Viene chiesto, come si legge nella missiva, di accertare la pericolosità, per i residenti, quando devono immettersi in strada Colle Falcone dato che «decine e decine di volte si sono sfiorati incidenti con chi, nella maggior parte dei casi, scendeva con l'auto o con la moto a forte velocità verso via Tirino».

I residenti. aggiungono nella lettera, che questo accade «ci sia un cartello di limitazione della velocità».