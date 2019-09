"Zero monouso", a Pescara la prima stoviglioteca d'Abruzzo: l'iniziativa di due mamme

Si chiama "Zero Monouso" ed è l'iniziativa che hanno lanciato Alessia e Aurelia, due mamme e amiche di Pescara che hanno dato vita alla prima stoviglioteca d'Abruzzo.

Il loro motto è «il monouso è un rifiuto ed io rifiuto il monouso!».

L'idea della stoviglioteca è semplice: come si legge nella pagina Facebook dell'iniziativa, «in occasione di eventi e feste si può noleggiare a costo zero il nostro “Set per un party” e alla riconsegna si potrà lasciare un libero contributo per consentirci di ampliare gli articoli, e sostenere le spese». Il set party è composto da tutto ciò che serve: piatti, bicchieri, posate etc.

«Vogliamo offrire», spiegano Alessia e Aurelia, «una valida alternativa all'acquisto di piatti, bicchieri e posate usa e getta per le feste di bambini e adulti, perchè sappiamo bene quanto gli articoli monouso per feste siano un costo e uno spreco per le famiglie e, quanto, una volta gettati nei consueti sacconi a fine festa, siano impattanti per l’ambiente. Non siamo una azienda, nè una associazione, solo le pioniere di una buona pratica autofinanziata e autonoma a servizio della comunità».

Per tutti i dettagli è possibile visitare la pagina Facebook cliccando su QUESTO LINK.