1 stella Michelin per due ristoranti del Pescarese, ecco quali sono

1 stella Michelin per due ristoranti della nostra provincia: si tratta di Café Les Paillotes a Pescara e La Bandiera a Civitella Casanova, che figurano con questo importante riconoscimento sulla 64a edizione della Guida Michelin Italia, presentata oggi all’Auditorium Paganini di Parma.

Conquistano 1 stella anche Magione Papale de L'Aquila, Villa Maiella di Guardiagrele, Al Metrò di San Salvo e D. One Restaurant Diffuso di Montepagano (Roseto degli Abruzzi). La nostra regione, tuttavia, può vantare anche 3 stelle Michelin: è il caso del Reale di Niko Romito, a Castel di Sangro, che si conferma sugli alti livelli del passato.

E non finisce qui, perché l'Abruzzo sarà altresì protagonista il prossimo 4 marzo nell’ambito dell’Atelier des Grandes Dames, tributo alle donne dell’alta ristorazione voluto da Veuve Clicquot: in quell'occasione, infatti, verrà conferito il Premio Speciale Chef Donna Michelin 2019 per il quale è in lizza anche la chef Angela Di Crescenzo del ristorante 'Villa Maiella' di Guardiagrele.

La 64a edizione della Guida Michelin Italia sarà disponibile da lunedì 19 novembre in tutte le librerie, mentre già da oggi pomeriggio la app Michelin Ristoranti è scaricabile gratuitamente per iOS e Android.