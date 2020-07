Si cerca Stella, cane di piccola taglia scomparso da Santa Lucia di Spoltore

Si chiama Stella ed è un cane di piccola taglia, esemplare femmina, che si è smarrito nella zona di Santa Lucia a Spoltore (in via le Cicale) a inizio del mese di luglio.

La 4 zampe potrebbe essere uscita, viste le sue piccole dimensioni, potrebbe essere uscita infilandosi nel cancello.

La cagnetta è un esemplare di Toy di 4 anni e circa 2 chili e porta collare come nella foto, è socievole e adora i bambini. Non ha il microchip che avrebbe dovuto mettere a giorni. La coda è tutta nera e ha 4 "calzini" bianchi alle zampe e collo e petto con macchia bianca. Si pensa che qualcuno, credendo che fosse abbandonata, l'abbia presa con sé.

Chiunque abbia notizie può anche fornirle in modo privato anonimo l'importante è che Stella torni a casa. Per informazioni si può contattare Ricky al numero 3807599148.