Morto Stefano D'Ambrosio, Croce Rossa di Pescara e Spoltore in lutto

Croce Rossa di Pescara e Spoltore, per la scomparsa dello storico volontario Stefano D'Ambrosio.

D'Ambrosio avrebbe compiuto 49 anni nel prossimo mese di luglio.

«Quella di Stefano è una lunga storia, ultraventennale, iniziata in Cri a Pescara come volontario del Soccorso e successivamente ripresa a Spoltore dopo alcuni anni di pausa», ricorda il Comitato di Spoltore, «l'amore per la Croce Rossa, il senso di appartenenza, lo spirito di servizio erano rimasti immutati nel tempo e rientrare in associazione, per lui, è stato un tornare a casa: la sua casa di sempre.

Ci mancano già il suo sorriso, le sue continue battute, la sua pronta disponibilità, quella certa spavalderia e quel pizzico di sana, positiva follia che aggiungeva sempre nelle cose che faceva, insieme alla sua innata umanità. Ci manca già e ci mancherà per tutti i giorni a venire, ma Stefano sa che avremo cura di conservare il suo ricordo nei nostri cuori. Il presidente, il vicepresidente, i consiglieri, tutti i volontari e i dipendenti del Comitato Cri di Spoltore abbracciano affettuosamente la compagna e tutti i familiari partecipando con sincera commozione al loro dolore e di quanti lo hanno conosciuto e amato».