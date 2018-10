Stazione, Forconi attacca Alessandrini: "Nonostante gli annunci, nulla è cambiato"

Ancora degrado ed emergenza senzatetto alla stazione di Pescara. Marco Forconi, di Fratelli d'Italia, attacca l'amministrazione comunale mostrano alcune foto della situazione nei presso dello scalo ferroviario alle 4 della notte scorsa. Forconi sottolinea come, nonostante gli annunci dell'assessore Teodoro e del sindaco Alessandrini, non solo la situazione sia rimasta immutata ma addirittura sarebbe peggiorata, con decine di senzatetto che dormono e si accampano fra il tunnel e l'ingresso della stazione.

Tutto questo accade non in periferia ma a qualche centinaio di metri dal centro, durante la 'movida' del fine settimana. Dispiace assistere a situazioni indegne dal punto di vista umano (auspico intervento dell'assessorato alle politiche sociali, a tal proposito) e ritengo che l'amministrazione comunale debba impegnarsi a coniugare intransigenza e comprensione per risolvere, o quanto meno ridimensionare, questa gravissima lacuna igienica