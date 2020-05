Lo Statuto dei Lavoratori compie 50 anni: il commento della Cigl Abruzzo Molise. Il segretario generale Carmine Ranieri ha voluto diramare questo messaggio in occasione dell'anniversario che si celebrerà domani, 20 maggio:

"Il 50° anniversario dello Statuto dei Lavoratori cade in un periodo molto particolare della storia del nostro paese e di tutti noi. Non avremmo mai creduto di celebrarlo in una condizione di forte restrizione della mobilità e nel mezzo di una delle più grandi crisi economiche ed occupazionali di tutti i tempi. Eppure, proprio per questa situazione che stiamo vivendo, oggi è essenziale aprire un dibattito ed una riflessione su cosa ha rappresentato questa legge per le lavoratrici e i lavoratori e per rimettere al centro il tema del lavoro alla luce dei grandi cambiamenti che si sono prodotti dagli scorsi decenni".