La pescarese Giulia Belmonte diventa mamma: il padre è Stash dei The Kolors. L'annuncio è stato dato in diretta ieri sera da Maria De Filippi durante la finale di “Amici speciali”, su Canale 5. "La vita mi ha fatto il regalo più bello", ha detto il cantante di origini campane mentre scorrevano sullo schermo le immagini dell’ecografia.

Giulia, 25 anni, è nata ad Atri e ha vissuto a Città Sant’Angelo ma è ormai di casa nella nostra città, come mostrano le numerose foto postate dalla giovane sul suo profilo Instagram. Dopo essersi laureata a Teramo in scienze della comunicazione si è definitivamente lanciata nel mondo della tv, lavorando accanto all'archeologo Aristide Malnati, ex concorrente del Grande Fratello Vip, di cui è stata inviata nel programma ‘Storie e Misteri’ su Telenova

Attiva come fotomodella e influencer, la Belmonte ha partecipato nel 2013 a "Miss Italia" con la fascia di Miss Abruzzo. Inoltre è stata tra le protagoniste del video di ‘Dove e quando’, hit estiva di Benji e Fede. La sua vita professionale si svolge a Milano ma quella privata è ormai al fianco di Stash, con cui è fidanzata già da un po'.