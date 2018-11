SR 151, un lettore: "Incubo lavori, code inaccettabili" [ FOTO ]

Non bastavano i doppi cantieri (per fortuna quasi conclusi) lungo via Vestina durante l'ora di punta. Ora uno sfortunato automobilista che intende arrivare da Montesilvano fino a Collecorvino deve vedersela anche con un altro cantiere stradale, aperto lungo la SR 151 che come è noto è l'unica strada di collegamento fra la zona di Montesilvano e l'entroterra.

Ancora una volta operai al lavoro per il rifacimento dell'asfalto in pieno giorno, durante l'ora di punta con senso unico alternato regolato da semaforo che causa code di centinaia di vetture negli orari critici. Mi chiedo nuovamente: ma perchè in Abruzzo non è possibile aprire i cantieri stradali di notte? Esiste qualche legge o norma regionale che lo vieta? Oppure, come temo, è solo una questione di risparmio di soldi?