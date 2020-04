La ristorazione abruzzese si unisce in uno spot per dare sostegno al comparto. Cuochi, pizzaioli e pasticceri sono i protagonisti di un video emozionale (questo è il link) on line da ieri, 19 aprile, che ha l’obiettivo di dare slancio e speranza a questo settore che il Covid-19 ha messo in ginocchio più di altri. Chiude il filmato lo chef 3 stelle Michelin Niko Romito.

L’idea si deve a due giornaliste enogastronomiche, Eleonora Lopes e Jennifer Di Vincenzo.

«Dopo la fase delle ricette – spiega la Lopes – che molti chef hanno creato per gli utenti del web, ho pensato che fosse giunto il momento di dire che il settore della ristorazione è pronto a rimboccarsi le maniche, accendere i fornelli e ripartire. Da qui chiacchierando e confrontandomi con la mia collega Jennifer ci è venuta l’idea di proporgli la creazione di un video emozionale che arrivasse dritto al cuore, per dare uno slancio di energia al comparto e dire ai loro clienti che erano pronti a ripartire».

I 40 protagonisti di questo spot hanno provato a descrivere il momento che stanno vivendo con una sola parola, scelta da loro:

«Siamo rimaste molto contente – aggiunge la Di Vincenzo – delle tantissime adesioni che abbiamo ricevuto, segno che nonostante il momento di difficoltà resta forte la voglia di ripartire. In noi c’era il desiderio di poter sostenere la ristorazione abruzzese e così abbiamo realizzato questo progetto con il solo fine di stare al fianco di un settore nel quale io ed Eleonora lavoriamo con passione tutti i giorni. Siamo molto soddisfatte del prodotto finale, noi e loro ci abbiamo messo sicuramente il cuore». Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra i tanti operatori si riconoscono anche alcuni personaggi di Pescara e provincia come Marcello e Mattia Spadone (La Bandiera), Luciano Passeri (Pizzeria Foconè), Mauro Del Pizzo (CasaMatta), Emilio Brighigna (Pizzeria Carpe Diem) e Luca Mastromattei (Pescion) e Fabrizio Sacco (Loasi). A breve partirà una seconda iniziativa che costituirà la prosecuzione di questa.