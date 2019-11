Spostamento università D'Annunzio all'ex Cofa, parla il rettore Caputi: "Ancora nessun progetto" [FOTO-VIDEO]

Ancora nessun progetto concreto per la nuova sede pescarese dell'università D'Annunzio di Pescara. Lo ha chiarito il rettore Caputi che è intervenuto in merito alla proposta avanzata dall'amministrazione comunale di spostare la sede dell'ateneo nell'ex Cofa.

Caputi ha aggiunto che il progetto è ancora in fase embrionale e l'università non prenderà mai alcuna decisione che non sia condivisa con la città.

"O spostiamo tutto da un'altra parte oppure restiamo in viale Pindaro. Ho ricevuto solo un mandato esplorativo. Abbiamo iniziato ad investire sulla sede di viale Pindaro ma vorremmo allargarci. C'era un progetto per una Pindaro 2 ma ci sono problemi geologici su quei terreni"

Il rettore ha aggiunto che l'attuale sede è idonea ad ospitare uffici, ma non un'università: