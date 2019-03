Spoltore, vincolata la zona archeologica di Santa Teresa

Ufficializzato il vincolo per la zona archeologica di Santa Teresa di Spoltore, da parte della Soprintendenza abruzzese. Si tratta del sito in cui furono trovati i resti di una villa romana e di una serie di fornaci per la produzione di ceramica datate fra il I ed il II secolo D.C. nell'attuale via Saline.

In questo modo potranno proseguire gli scavi interrotti da diversi anni e soprattutto l'area potrà essere tutelata da eventuali interventi di urbanizzazione, come spiega il consigliere comunale Berardinelli:

Per una delle tre fornaci è già stato condotto lo scavo integrale e la successiva sistemazione, tanto che la struttura è ancor oggi visibile sotto una tettoia provvisoria di protezione: è stata così individuata un'organica produzione di ceramica antica, destinata sia ad una circolazione in ambito regionale, sia a forme di esportazione dal vicino approdo di Ostia Aterni Per interventi di regimentazione delle acque (canalizzazioni e quant'altro) e lavori agricoli che interessino in profondità l'area, per qualsivoglia intervento di carattere tecnologico anche manutentivo della rete idrica, rete gas, rete elettrica e quant'altro concerne impianti di carattere tecnologico dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo.

Il sindaco Di Lorito ha ringraziato la Soprintendenza e tutti coloro che hanno collaborato e scoperto lo scavo, ovvero l'Archeoclub di Pescara, a professoressa Olivia Menozzi e i suoi collaboratori dell'Università D'Annunzio.