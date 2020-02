Polemiche e dibattito aperto a Spoltore per la vendita di Palazzo Toppi

Polemiche e dibattito aperto a Spoltore in merito al progetto di riqualificazione del centro storico, con la possibilità della dismissione da parte del Comune di Palazzo Toppi.

La struttura è abbandonata da oltre 50 anni, ed è ridotta ad un rudere. L'amministrazione comunale ha tenuto un'assemblea pubblica per fare il punto della situazione ed illustrare tutto il piano di recupero del centro storico, dove sarebbero pronti degli importanti investimenti privati. La dismissione di Palazzo Toppi è al centro del recupero delle risorse per avviare la riqualificazione, mentre la Pro Loco che era stata tirata in ballo nelle polemiche ha fatto sapere di essersi preoccupata, inizialmente, per la possibile alienazione dell'ex palacco comunale, ma dopo aver visionato il nuovo piano di sviluppo del centro storico è emerso che la vendita di Palazzo Toppi è parte fondamentale del progetto strategico di riqualificazione.