Anche a Spoltore approvata la delibera per l'esenzione dalla tosap per gli esercizi pubblici

Anche a Spoltore entra ufficialmente in vigore la delibera, approvata dalla giunta comunale, riguardante l'esenzione dalla tosap per gli esercizi pubblici. La delibera riprende quanto previsto dal decreto Rilancio del Governo per il sostegno alle attività economiche ed in particolare (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari, bar, caffe', gelaterie, pasticcerie nella fase 2 dell'emergenza Coronavirus.

L'esenzione dal pagamento della tassa sarà in vigore fino al 31 ottobre, e gli esercenti potranno anche aumentare fino al doppio rispetto all'estensione attuale, lo spazio da occupare con sedie, ombrelloni, tavolini, ed elementi di decoro e delimitazione spazio come ad esempio le fioriere.

Per ottenere l'ampliamento è sufficiente inviare una richiesta al Comune specificando la metratura e la posizione dell'area che verrà occupata, lasciando sempre liberi per il passaggio i marciapiedi e gli ingressi nelle abitazioni. Il sindaco Di Lorito:

Va considerata la grave crisi sanitaria che abbiamo vissuto e stiamo in parte ancora vivendo, soprattutto per le conseguenze economiche. Tutto il settore della somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle attività strutturate per la consumazione sul posto, è colpito ancora adesso dal divieto di assembramento: la socialità è un elemento importante per queste imprese e non bisogna dimenticare come queste misure di sicurezza possono incidere negativamente sulle attività

Potranno essere occupati anche spazi sul lato opposto, laterali rispetto all'ingresso principale del locale. In caso di richiesta dello stesso spazio da parte di diversi esercenti, occorrerà disporre dell'autorizzazione del Comune che terrà conto del criterio di prossimità dei locali rispetto allo spazio in oggetto.