L'amministrazione comunale di Spoltore chiarisce: "Ora la spesa si può fare anche fuori dal proprio comune"

L'amministrazione comunale di Spoltore fa sapere, attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, che da oggi 4 maggio con l'entrata in vigore del nuovo decreto del Governo per la fase 2 del Coronavirus, sarà possibile uscire dal proprio comune di residenza per fare la spesa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Comune ha fatto sapere di aver consultato l'Anci e la prefettura per avere un chiarimento in merito. Non si potrà inoltre uscire dalla propria Regione per fare la spesa. Per l'accesso alle attività commerciali, resta in vigore la regola di far accedere un solo componente della famiglia nei punti vendita, fatta eccezione per la necessità di portare con sè minori, anziani e disabili. Obbligatorio anche l'uso della mascherina.