Serbatoio da pulire, Spoltore resta senza acqua

Spoltore resterà senza acqua nelle prossime ore per il lavaggio e il ripristino del serbatoio principale in località "Castello".

A farlo sapere è l'Aca che comunica come la chiusura dell'erogazione idrica interesserà le giornate di oggi, mercoledì 18 settembre, e quella di domani.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 21 di oggi alle ore 7 di giovedì 19 settembre e la completa normalizzazione delle pressioni idriche avverrà nella giornata di domani.

Queste le zone interessate: