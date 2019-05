Spoltore, pino storico capitozzato: l'attacco degli ambientalisti

Un pino ridotto al collasso per una capitozzatura selvaggia. La denuncia arriva dal Co.n.al.pa e riguarda il grosso albero presente all'imbocco con via Dante Alighieri, a due passi da centro storico di Spoltore. Una pianta che è stata ridotta ormai all'agonia, sottolineano gli ambientalisti che parlano di un "mostro".

La coordinatrice dell'associazione Petrucciani:

Chi ha compiuto questo lavoro non conosce affatto l'arboricoltura, le basilari regole della potatura, il rispetto per gli esseri viventi, per la natura e per il territori "La nostra associazione sta lottando da anni contro la capitozzatura e i tagli selvaggi sugli alberi. Ci è stato riferito che questo albero è agonizzante da molto tempo, ormai spacciato e incapace di rigenerarsi. Una volta capitozzato il pino, mancando di gemme avventizie, muore totalmente in ogni sua parte

L'associazione sottolinea come oltre al danno per i residenti, ci sia anche un evidente danno per i turisti, con l'abbattimento del valore degli immobili e danni all'ecosistema.