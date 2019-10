Spoltore, è ripreso il servizio di pedibus per i bambini delle scuole

È ripartito a Spoltore nel mese di ottobre il servizio di pedibus, il modo alternativo e sostenibile per accompagnare i bimbi delle scuole primarie. Ideato e messo in campo da Guido Di Nicolantonio, presidente della Onlus "Il Volo del Gabbiano" il pedibus parte ed arriva tutti i giorni, e per ora è attivo con una sola linea con punto di raccolta sotto il portico del Comune da dove alunni percorrono il lato sinistro del marciapiede in via Di Marzio fino a raggiungere le strisce pedonali davanti al cancello di ingresso della loro scuola.

Il servizio ovviamente vale anche per il viaggio di ritorno con partenza alle 13.45 dal cortile della scuola dal lunedì al giovedì, e alle 13.15 il venerdì. La capienza massima del pedibus è di 20 bambini, tutti adeguatamente equipaggiati con pettorine gialle catarinfrangenti. In occasione del primo giorno di servizio, era presente anche il sindaco Di Lorito.