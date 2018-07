Dagli States volano a Spoltore per scoprire le origini della loro famiglia

Un viaggio dall'Ohio, negli States, fino a Spoltore per riscoprire le origini della loro famiglia. Sono arrivati oggi in Comune i componenti della famiglia Crisante, partiti da Steubenville in Ohio dove hanno incontrato il sindaco Di Lorito. Centoquindici anni fa Annunziato Crisante era partito verso l'America in cerca di fortuna, unendosi a tanti altri conpaesani che hanno formato una nutrita comunità abruzzese proprio in Ohio.

A Spoltore oggi sono arrivati i suoi avi, ovvero il nipote Bob Crisante: con lui la moglie Amie e i 4 figli Beth, Michael, Katherine e Kristen Cresante (il loro cognome è stato americanizzato così negli Stati Uniti), il marito di Beth, Craig Hart con loro 3 bimbi Lucy, Sam e Carly. Una famiglia fatta di ingegneri, insegnanti che ha deciso di arrivare in Abruzzo grazie a Luciana Masci del Touring Abruzzo.

Emozionato il sindaco, che ha ricevuto miele e senape della squadra locale:

"E' stato un momento emozionante" ha commentato il sindaco, che in prima persona ha parenti che sono arrivati proprio a Steubenville. Il primo cittadino ha donato alla famiglia la copia degli atti e i libri sulla storia di Spoltore di Maria Concetta Nicolai e Giustino Pace.