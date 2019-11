Spoltore, nuova illuminazione pubblica per via Pescarina

Al via il potenziamento dell'illuminazione pubblica in via Pescarina a Spoltore. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che l'importo complessivo dei lavori è di 130 mila euro, per una strada molto trafficata e fondamentale per il collegamento fra Spoltore capoluogo e l'area metropolitana di Pescara.

La strada di notte soffre di scarsa visibilità, e verranno posizionati 28 nuovi punti luce che interesseranno anche parte di via Sangro, che si aggiungeranno ai 17 già esistenti.