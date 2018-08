Spoltore, Nicoletta Paolini nuova dirigente del circolo didattico

La professoressa Nicoletta Paolini è la nuova dirigente del circolo didattico di Spoltore. Originaria di Pescara, la sua prima nomina è stata a Gioia dei Marsi e negli ultimi tre anni è stata preside dell'Istituto Comprensivo di Pianella. Laurea in Lettere Classiche, in Lingue Straniere e in Filosofia e Storia, ha insegnato anche a Pescara e Penne.

Ieri è stata accolta in Comune dal sindaco Luciano Di Lorito, e all'incontro hanno partecipato l'assessore Roberta Rullo, la responsabile del Settore scuola Sabrina Di Pietro e il presidente del consiglio comunale Lucio Matricciani.

"Spoltore è una realtà bella e accogliente", ha detto la Paolini. "Oggi mi sono sentita accolta dalla comunità".

Dopo le presentazioni c'è stato un primo confronto sulle necessità delle scuole: "Gli obiettivi si raggiungono solo lavorando in sinergia, attraverso la collaborazione tra le istituzioni", ha ricordato Di Lorito. "Un compito che abbiamo già svolto con successo in questi anni e che sono convinto riusciremo a riconfermare in tutti i suoi elementi positivi. Al mio personale benvenuto a Spoltore, posso solo aggiungere gli auguri di buon lavoro".

Il primo cittadino ha poi voluto rivolgere un ringraziamento alla professoressa Maddalena Belcaro, che ha ottenuto il collocamento a riposo.