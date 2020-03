Anche Spoltore aderisce al minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'epidemia da coronavirus. L'iniziativa è stata voluta dall'Anci per la giornata di domani (31 marzo) con le bandiere a mezz'asta in tutti i Comuni "per onorare gli operatori sanitari, per darci reciproco sostegno e guardare al futuro con speranza".

Ecco cosa spiega Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci:

"Sarà un modo di abbracciarci idealmente tutti per essere di sostegno l'uno all'altro, come sappiamo fare noi sindaci".

Un'iniziativa analoga era partita dalla Lombardia, dove il presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, aveva invitato al minuto di silenzio i sindaci del suo territorio. L'Anci ha avviato anche una raccolta di video che testimonieranno il minuto di silenzio davanti a tutti i palazzi di città in Italia. Tutto il materiale verrà poi raccolto e montato in più ‘videoracconti’.