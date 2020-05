A Spoltore tornano i mercati rionali a partire da mercoledì 13 maggio

Ripartiranno mercoledì 13 maggio i mercati rionali di Spoltore. Lo ha ufficializzato il sindaco Di Lorito aggiungendo che la data è stata posticipata di una settimana rispetto a quanto previsto inizialmente, a causa di alcuni aspetti logistici e riguardanti i dispositivi di protezione individuale inseriti nell'ultima ordinanza regionale, si è deciso di avere un momento di verifica.

Il calendario è quello solito e precedente rispetto al lockdown:

mercoledì a Frascone e a Caprara

giovedì a Spoltore capoluogo

sabato a Santa Teresa

L'obiettivo del Comune era di riuscire a far rimanere nei luoghi tradizionali i mercati rionali, per evitare trasferimenti che avrebbero potuto penalizzare sia gli operatori che i cittadini. Il ritorno del mercato ha anche una valenza sociale, un segnale del ritorno alla normalità pur con tutte le precauzioni e misure di sicurezza del caso. Il sindaco ha aggiunto:

L'attività di vendita dei mercati settimanali dunque riprenderà, ma solo per quanto riguarda i generi alimentari. L'area mercatale del capoluogo sarà spostata in piazza Di Marzio per gestire meglio i varchi d'accesso, che in tutti i casi saranno almeno due. I mercati saranno perimetrati e monitorati dal personale della polizia locale per contingentare gli ingressi. A presidiare le aree di vendita anche due volontari della protezione civile: attraverso le transenne saranno separati gli spazi per preservare la distanza minima, tra i due e i tre metri, delle bancarelle l'una dall'altra. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le altre location restano invariate, ovvero via Vasto a Frascone, via Indipendenza e Rione San Rocco a Caprara, via Nora a Santa Teresa. Sarà consentito l'accesso ad una sola persona per nucleo familiare, dalle 8 alle 13, indossando mascherine e guanti sia per i clienti che per gli operatori, ed è vietato toccare la merce senza acquistarla. A disposizione anche gel disinfettanti per gli operatori che dovranno utilizzarli ad ogni cambio di cliente. Il sindaco ha ringraziato il responsabile Covid Merico e l'assessore al commercio Trulli per l'ottimo lavoro fatto per riavviare i mercati nella massima sicurezza.