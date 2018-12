Spoltore: 385 mila euro di lavori su strade, marciapiedi e canali

Al via i cantieri in quattro strade di Spoltore, ovvero via Fonzi, via Italia, via Montesecco e via Giotto dove l'amministrazione comunale eseguirà lavori sui marciapiedi, sul manto stradale e sui canali di scolo delle acque bianche e reflue. La spesa complessiva è di 385 mila euro ottenuti con dei residui di mutui, e l'appalto sarà assegnato entro la fine dell'anno.

Gli interventi riguardano il centro di Spoltore e Villa Raspa. I marciapiedi saranno rifatti da entrambi i lati in via Italia: Il tutto sarà rifinito con una pavimentazione in massello di colore grigio chiaro della stessa trama del marciapiede esistente da Paperopoli in poi. Per abbattere le barriere architettoniche, saranno collocati in corrispondenza di incroci e attraversamenti i percorsi tattili. Lavori sempre in via Italia anche sul lato della Chiesa con il rifacimento del marciapiede.

In Via Montesecco il manto stradale sarà interamente rifatto: al termine dell'intervento saranno anche riposizionati i dissuasori di velocità. In via Giotto si interverrà sul marciapiede, mentre in via Fonzi il marciapiede di sinistra (in direzione Cappelle sul Tavo) sarà rifatto. Il marciapiede sarà diviso in due segmenti: il primo da Via Fonte Grande a Via Ovidio ed il secondo da Via Ovidio a Via del Convento. Lungo tutto il marciapiede saranno collocati dei plinti che serviranno per la pubblica illuminazione. Nel secondo tratto, tra Via Ovidio e Via del Convento, è prevista la sistemazione anche della condotta delle acque piovane e nere. Infine saranno piantumati nuovi alberi e posate delle griglie salva piante.