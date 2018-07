Spoltore: al via i lavori di riqualificazione della palestra della scuola primaria

Al via i lavori di riqualificazione della palestra della scuola prima di Santa Teresa di Spoltore. Lo ha fatto sapere il sindaco Di Lorito, che ha compiuto un sopralluogo assieme al consigliere delegato allo sport Spadolini ed ai tecnici comunali. La struttura attualmente ospita pallavolo e basket, ma dopo i lavori si potrà giocare anche a calcio a 5.

"La pavimentazione del campo da gioco sarà completamente sostituita: quella attuale verrà ricoperta da una nuova superficie, in materiale di ultima generazione, che sarà più confortevole per i ragazzi che fanno ginnastica. I canestri del basket saranno sostituiti, e verranno realizzati anche dei piccoli spalti in grado di ospitare circa 70 spettatori. Lo spogliatoio sarà collegato direttamente alla palestra, così si eviteranno ai ragazzi gli sbalzi di temperatura, magari in un giorno di pioggia, nel passaggio dal campo agli spogliatoi"