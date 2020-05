Anche a Spoltore partita l'indagine sierologica per il Coronavirus, appello del sindaco ai cittadini:" Se contattati, partecipate"

Anche a Spoltore come in altri comuni del Pescarese il 25 maggio scorso è partita la campagna del ministero della salute, gestita dalla Croce Rossa, per i test di screening per il Coronavirus. Lo ha fatto sapere il sindaco Di Lorito, che si unisce al coro di appelli per chiedere ai cittadini che verranno contattati, di aderire.

Fondamentale infatti è la collaborazione della popolazione, scelta a campione dall'Istat, per poter avere un quadro chiaro della diffusione del Covid19 in Italia, considerando l'alto numero di persone asintomatiche che potrebbero essere state contagiate senza accorgersene.

"Concordato un appuntamento per i test sierologici, questi saranno effettuati presso punti di prelievo individuati da Regioni e Province Autonome o presso punti di prelievo della CRI. Le informazioni raccolte saranno essenziali per indirizzare politiche a livello nazionale o regionale e per modulare le misure di contenimento del contagio. I risultati dell'indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati per successivi studi e per l'analisi comparata con altri Paesi europei."

Di Lorito ha ricordato che le parole del presidente del consiglio superiore di sanità Locatelli che ha ribadito come non esista un patentino di immunità, in quanto il virus è ancora poco conosciuto e non si può conoscere per quanto tempo sarà presente la risposta immunitaria.