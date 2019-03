Spoltore, una nuova guardia volontaria del Wwf giura davanti al sindaco

Mattinata importante per Saverio Matteo, guardia zoofila regionale che ha giurato davanti al sindaco di Spoltore Di Lorito diventando ufficialmente guardia ambentale del Wwf, in particolare "Guardia Particolare Giurata Ittica Volontaria".

Dopo aver seguito un corso nel 2018 durato sei mesi, ha superato l'esame abilitativo ed entra a far parte del nucleo vigilanza Wwf della provincia di Pescara guidato da Paolo Migliaccio.Presenti alla cerimonia il delegato Abruzzo del WWF Italia Luciano Di Tizio, la presidente del WWF Chieti-Pescara Nicoletta Di Francesco e l’esperta guardia ambientale WWF Vincenzo Caposano.

Il sindaco ha parlato di un momento di orgoglio per tutta la cittadinanza, elogiando il lavoro svolto dai volontari in appoggio agli organi istituzionali per tutelare l'ambiente.