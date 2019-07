Spoltore, tornano le giornate ecologiche della Rieco

Dopo le prime due giornate che hanno ottenuto un ottimo riscontro, tornano le giornate ecologiche della Rieco, l'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti a Spoltore. Appuntamento giovedì 11 luglio dalle 8.00 alle 12.00 in via Circolare, nella zona artigianale di Santa Teresa, dove Rieco allestierà un contanier per ricevere i rifiuti ingombranti dei cittadini. Sono esclusi tutti i rifiuti Raee (cioè apparecchiature elettroniche ed elettriche, come ad esempio frigoriferi, televisori, lavatrici e così via) mentre sono compresi materassi, mobili, lastre di vetro, persiane, reti, rubinetteria, sedie e sdraio e simili.

Altra giornata ecologica il 18 giugno in contrada Frascone sempre dalle 8 alle 12, nel piazzale adiacente via Vasto.Per informazioni è attivo il numero verde 800.521.506, dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle 8.30 alle 14.30 e dalle 15.00 alle 18.00.