Spoltore, firmato a Bucarest il gemellaggio con Berca

Ufficializzato, con la firma nel palazzo del parlamento di Bucarest, il gemellaggio fra la città di Spoltore e quella romena di Berca. Il primo cittadino Di Lorito, infatti, ieri 14 settembre ha ufficializzato l'atto assieme alla delegazione arrivata con lui dall'Abruzzo, alla presenza del consiglio comunale di Berca e del suo primo cittadino. Ad accogliere i sindaci la vice presidente della camera Carmen-Ileana Mihalcescu e l'ambasciatore italiano in Romania Giungi.

Di Lorito ha parlato di un momento storico ed emozionante per Spoltore:

Il momento storico che viviamo rende ogni giorno più facile enfatizzare le differenze tra le culture, tra i popoli e tra le religioni come pesanti barriere destinate a dividerci gli uni dagli altri. Oggi siamo qui invece per rivendicare il diritto a sentirci parte, rumeni e italiani, di un'unica comunità, una comunità che come quella Europea non vuole sostituirsi alle singole identità nazionali, regionali e comunali, ma vuole trasformare le differenze in opportunità di crescita e sviluppo