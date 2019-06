Spoltore, "Estate al centro": attività sportive, ludiche e didattiche per bambini

Si chiama "Estate al centro" l'iniziativa organizzata dal Comune di Spoltore e dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni. Le attività si svolgeranno nel centro polifunzionale di Villa Santa Maria. Saranno svolte attività ludico ricreative, sportive e didattiche, con due turni nel mese di luglio da 2 settimane (1 - 12 e 15 -26) con 45 bimbi per turno. In caso di domande superiori ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria in base all'Isee del nucleo familiare.

Fra le attività esplorazioni d'ambiente, teatro, storie illustrate create dai bambini, giochi di squadra, attività sportive ed artistiche come pittura e grafica.

La domanda deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, attraverso il protocollo: i genitori devono allegare il certificato medico che attesta l'idoneità fisica del bambino, la ricevuta del versamento della quota di partecipazione pari a 89 euro per ciascun turno di due settimane.

L'iniziativa è gratuita per famiglie con Isee fino ad 8.000 euro. Si potrà partecipare ad entrambi i turni qualora i posti dovessero rimanere liberi, presentando due domande differenti. Si terranno infine due incontri informativi con i genitori da parte degli operatori della cooperativa New Aid che illustreranno le principali attività.

Il responsabile del procedimento è Marilena Mei (per informazioni: 085.49642012; email: marilena.mei@comune.spoltore. pe.it).