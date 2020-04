A Spoltore arrivano i droni per controllare gli spostamenti durante l'emergenza Coronavirus - FOTO

Saranno utilizzati anche i droni, a partire da oggi 8 aprile, per la sorveglianza del territorio comunale di Spoltore, nell'ambito dei controlli per il rispetto del decreto del Governo sul Coronavirus. Lo ha fatto sapere il sindaco Di Lorito annunciando l'attivazione dei droni che sorvoleranno sulla città tenendo particolarmente d'occhio le zone confinanti con gli altri comuni, soprattutto nei prossimi giorni in vista delle festività pasquali.

L'attività servirà da supporto a quella condotta dai carabinieri e dalla polizia locale, considerando che Spoltore è una città cuscinetto che unisce l'area vestina con il capoluogo.

Sul territorio di Spoltore in questo momento ci sono 28 persone contagiate, e per 7 di loro è stato necessario il ricovero ospedaliero. Nessuno è al momento in terapia intensiva, anche se ci sono stati dei decessi legati al covid-19 nei giorni scorsi. I primi contagiati invece si avviano ormai verso la guarigione