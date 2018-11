Spoltore: al via la demolizione del fabbricato pericolante in via Intermedia

Al via i lavori di demolizione del fabbricato fatiscente e pericolante in via Intermedia, nel centro storico di Spoltore. Lo ha fatto sapere il sindaco Di Lorito, ricordando le tappe che hanno portato a questa operazione che verrà eseguita nel giro di tre settimane. Lo stabile, di proprietà di un privato, aveva subito già dei crolli negli ultimi mesi. Dopo la relazione della Polizia Municipale e dei vigili del fuoco, il sindaco ha contattato la proprietà che però non si è mostrata disponibile ad avviare i lavori.

Per questo, Di Lorito ha deciso di avviare la demolizione coatta e le spese sostenute dal Comune saranno poi richieste alla proprietà stessa. I vigili inoltre hanno comparato la situazione attuale con quella riscontrata durante un sopralluogo di qualche mese fa: "da un confronto tra la documentazione fotografica agli atti del Comune ed il quadro di dissesto attuale si può ipotizzare un recente aggravamento del quadro fessurativo delle pareti perimetrali. Non potendo escludere, soprattutto in caso di condizioni meteo avverse, potenziali pericoli di crollo", si ritiene che "non sussistano sufficienti condizioni di sicurezza tali da consentire l'accesso e/o la permanenza di persone".