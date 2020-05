Boom di guariti a Spoltore per il Covid19: fra loro anche una 96enne

ll sindaco di Spoltore Di Lorito fa il punto della situazione per quanto riguarda il Coronavirus nella città. Ad oggi, i contagi sono 57 ma i guariti sono ben 22. Le persone decedute sono quattro. Fra i nuovi guariti anche un'anziana di 96 anni ospite di una casa di riposo fuori Spoltore. Sono 8 i ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva e 21 monitorati dalla sorveglianza attiva domiciliare.

L'età media dei contagiati è di 56 anni, e due persone hanno contratto il virus nelle Rsa.

"E' possibile che a livello nazionale sia stato messo in conto un aumento dei casi, ma speriamo che Spoltore e l'Abruzzo possano non risentire negativamente del parziale ritorno alle attività. Questo sarà possibile se, come accaduto nella prima fase, resterà alta l'attenzione da parte di tutti all'osservazione delle regole igieniche e di distanziamento sociale"

Di Lorito ringrazia anche i cittadini per il loro comportamento disciplinato durante il lockdown ed ora proprio la responsabilità personale sarà fondamentale per arrivare ad azzerare completamente i contagi. Riaperto il bando per i buoni alimentari con 50 mila euro messi a disposizione per i cittadini, ed il sindaco ha aggiunto che ora però è necessario pensare anche alle imprese in questo periodo di pericolosa stagnazione.