Spoltore diventa comune "Riciclone": arriva il riconoscimento per i livelli di raccolta differenziata

Per la prima volta anche il comune di Spoltore ottiene il premio come "Riciclone" riguardante i livelli di raccolta differenziata. Lo ha fatto sapere il sindaco Di Lorito, ricordando che l'iniziativa è organizzata da 'EcoForum Abruzzo e promossa da Legambiente e Regione Abruzzo, con il riconoscimento per i comuni in cui si supera il 65% della quota obiettivo di differenziata.

Ora, spiega il primo cittadino, l'obiettivo è arrivare al 70%, un target ambizioso ed importante puntando anche a mantenere costante il livello appena raggiunto.